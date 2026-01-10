Momento destacado
Metin reconoce que conocía a Inci
Ilgaz acaba de enterarse y no da crédito a las palabras de su padre.
Ilgaz descubre que su padre Metin conocía a Inci, la hermana de Ceylin que fue asesinada
La investigación sobre el asesinato continúa y cada dato nuevo es más confuso que el anterior.
Después de que Cinar sea el principal acusado de su asesinato, resulta que ahora Metin reconoce que conocía a la chica, aunque asegura que no se acordaba de ella.
¿A quién va a creer Ilgaz ahora?
