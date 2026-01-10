Secretos de familia

Momento destacado

Metin reconoce que conocía a Inci

Ilgaz acaba de enterarse y no da crédito a las palabras de su padre.

Metin acaba confesándole a Ilgaz que conocía a Inci, pero le asegura que no se acordaba de ella: ¿Estará diciendo la verdad?

Ilgaz descubre que su padre Metin conocía a Inci, la hermana de Ceylin que fue asesinada

La investigación sobre el asesinato continúa y cada dato nuevo es más confuso que el anterior.

Después de que Cinar sea el principal acusado de su asesinato, resulta que ahora Metin reconoce que conocía a la chica, aunque asegura que no se acordaba de ella.

¿A quién va a creer Ilgaz ahora?

Metin reconoce que conocía a Inci

¡Sueño hecho realidad! Karsu y Bora por fin se dan el 'sí, quiero' en una inolvidable boda

La convivencia en la hacienda Elizondo se vuelve insostenible para Malcolm y Carmela

Gael Torrenegro es un importante hombre de negocios atrapado por el peso de su pasado
Papel intepretado por Daniel Elbittar

Secretos de familia - Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!
Momento destacado

Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!

Bora sorprende a Karsu al hablar abiertamente de boda y la deja en shock
Momento destacado

Bora sorprende a Karsu al hablar abiertamente de boda y la deja en shock

Bora sorprende a Karsu con su firme deseo de casarse, pero la esperada pedida aún se hace de rogar… ¿qué está esperando el empresario para dar el paso definitivo?

Adrián Hernández, un hombre con un corazón marcado por el amor y la lealtad
Papel interpretado por Danilo Carrera

Adrián Hernández es un hombre dispuesto a enfrentarse a cualquier reto. Enamorado de Leona Bravo desde el pasado, se convierte en un apoyo clave para ella en su lucha por recuperar a sus hijos.

Dinora, movida por la venganza, pone en peligro una vez más la vida de Juan

¡La policía encuentra el cadáver de una persona que estaba dentro de una maleta!: ¿Descubrirán su identidad?

Filiz mete la pata: le organiza una cita a Karsu sin saber que está con Bora

