Momento destacado
Dínora rechaza la oferta de Klauss para vender la hacienda
Quiere dar la última oportunidad a Gabriela para que les firme los poderes de la casa.
Fernando dice que ha hablado con Arthur Klauss, que sigue interesado en comprar la hacienda Elizondo, y le asegura que podría darle un cheque con una suma considerable a modo de anticipo.
Dínora no cree que sea tan estúpido de soltar el dinero sin una garantía de venta por su parte.
Aun así, la tercera parte de la venta total a Dínora le parece poco, aunque a Fernando le parece suficiente para irse de la región por el momento. Pero Dínora está muy mal acostumbrada. Ella no quiere cualquier dinero.
Así que va a dar a Gabriela la última oportunidad para que los firme los poderes y poder vender ellos la hacienda Elizondo y quedarse con todo. Si Gabriela no acepta, pretende acabar con ella.
Y a Fernando no le cabe duda de que lo hará.
