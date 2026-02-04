Los amigos de Gabriela la buscan y no la encuentran

Malcolm y Carmela están empezando a sentir lástima por Gabriela. No les parece normal que Fernando y Dínora la traten así, ni tampoco lo que han hecho con su padre Martín, aunque no les caiga bien.

Además, están preocupados por cómo les afectará a ellos si se descubre que han estado ocultando a una delincuente.

Los amigos de Gabriela empiezan a buscarla, pero no la encuentran. Raquel llama para hablar con ella y Carmela tiene que mentir sobre su paradero.

¿Hasta cuándo van a poder ocultar Fernando y Dínora lo que pasa en la hacienda Elizondo?