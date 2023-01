Un ciego es el principal testigo de un asesinato en una competición de baile

Alexander es uno de los mejores alumnos de la escuela de baile local y un candidato a ganar la competición anual. La señorita Mccarthy y el padre Brown han acudido a disfrutar del espectáculo cuando un suceso lo interrumpe todo. Una joven bailarina ha aparecido asesinada en su habitación y Alexander asegura conocer quién la ha matado.

Cuando llega el capitán de policía no se sorprende al encontrar al sacerdote metido en todo el fregado. Alexander asegura conocer quién es el verdadero autor del crimen, aunque en un primer momento el capitán no le hace demasiado caso pues Alexander es ciego y no cree que pueda saber mucho al respecto del crimen.