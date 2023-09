Begum está en el quirófano y Emir, Faruk y Süreyya reciben la peor de las noticias

Aunque en un principio Begum sopesó la posibilidad de no pasar por el quirófano y tener la oportunidad de estar junto a Emir algo de tiempo, al final cambió de opinión y decidió operarse. La metástasis se ha extendido por el cerebro, pero la intervención es la única vía posible para salvar la vida. La operación es arriesgadísima y sin garantías de que saliera bien, pero sólo había esa opción.

Ha llegado el día de la operación y todos esperan el resultado de la misma. Hay esperanzas de que salga bien, pero en cuanto los médicos salen del quirófano, no dan buenas noticias. No ha podido ser y Begum no ha sobrevivido a la intervención. Lo peor de la noticia es además tenerla que contar al pequeño Emir. Es un gran mazazo para todos.