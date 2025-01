Valeria se debate entre la vida y la muerte tras ser apuñalada brutalmente por Gabino

Freda no quiere que Valeria siga con vida. Sabe demasiado, y su conocimiento podría poner en peligro la herencia de su esposo. Para evitarlo, necesita que Gabino se haga con su móvil, donde guarda un vídeo comprometedor de ella con el joven, además de fotos del testamento de Mariana que deben desaparecer.

Decidida a eliminar cualquier amenaza, Freda le ordena a Gabino que asesine a Valeria y haga que parezca un atraco para no levantar sospechas. El hombre, leal a su patrona, sigue sus instrucciones al pie de la letra y persigue a la joven. Cuando encuentra la oportunidad, no duda en atacarla, asestándole dos puñaladas en la espalda y dejándola gravemente herida. Para reforzar la coartada, le roba el móvil antes de huir, asegurándose de que todo parezca un simple robo.

Minutos después, Lalo encuentra a Valeria tirada en el suelo y la traslada de inmediato al hospital donde trabaja Rodrigo. Al verla debatirse entre la vida y la muerte, el médico entra en pánico; no puede imaginar un futuro sin ella.

Tras varias horas de operación, Rodrigo informa a sus familiares y amigos sobre su estado de salud. Valeria ha sufrido una hemorragia interna y su situación es delicada.

Mientras tanto, en Ciudad de México, Mateo se encuentra cerrando la firma del nuevo inversionista de la hacienda Moncada, Ernesto Manuel. Al enterarse de lo sucedido, regresa de inmediato y, desesperado por verla, se cuela en su habitación pese a que las visitas están prohibidas. Al verla inconsciente, se emociona y es sorprendido por Rodrigo. Para no delatar sus verdaderos sentimientos, inventa una excusa y se marcha.

De vuelta en la hacienda, Mateo se desahoga con su padre, Hilario. "Lo único que quiero es que Valeria viva. No me importa que no esté conmigo", confiesa entre lágrimas. Luego, le revela su decisión de casarse con Melisa solo por el hijo que esperan. “Un hijo vale cualquier sacrificio”, le responde su padre con firmeza.