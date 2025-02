Daniela recupera la memoria y recuerda algo sobre Ernesto que hace que se distancien

Daniela comienza a recuperar la memoria poco a poco, recordando lo que ocurrió antes de perder supuestamente a su hija Valeria durante el parto y quedar en coma durante 24 años. Los recuerdos la llevan a una conversación con su prima Fedra, quien le confesó que Ernesto estaba casado cuando se conocieron. Daniela le reprocha a Fedra no haberle revelado la verdad antes de dar a luz.

Fedra intenta justificarse asegurando que, tras despertar del coma, evitó hablar del tema para no perjudicar su salud. Sin embargo, su intención real es separar a Daniela de Ernesto. Fedra está decidida a seducir al empresario y sembrar dudas en la mente de Daniela. "Analiza por qué se hizo cargo de ti todos estos años. ¿Fue por amor o por culpabilidad?", le pregunta con malicia.

Ernesto regresa a la hacienda Moncada tras un viaje relámpago a Ciudad de México para visitar a Melisa, después de haber fingido un intento de asesinato. Intuye que Daniela está enfadada con él porque no responde a sus llamadas y sus sospechas se confirman: Daniela no quiere saber nada de él. No puede perdonarle que le haya ocultado que estaba casado cuando se conocieron.

"¿Por qué no me dijiste que estabas casado y, cuando desperté del coma, me lo volviste a ocultar?", le recrimina la prima de Fedra. Ernesto intenta justificarse explicando que no lo mencionó porque es un hombre viudo, pero esa excusa no es suficiente para Daniela. Le pide que no se acerque más a ella.

Antes de cortar cualquier vínculo con él, le exige saber dónde está enterrada Valeria para visitar su tumba. Ernesto, obligado a confesar la verdad, le explica que solo quedan las cenizas de su primogénita y que se las entregará en cuanto las consiga.

Finalmente, Daniela decide quedarse en la finca de su prima Fedra para ayudar a Valeria con el proyecto del hotel. ¿Lograrán Ernesto y Daniela superar todos los obstáculos y volver a estar juntos?