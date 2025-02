Valeria, acorralada: Tony conoce a Mateo y su gran secreto podría salir a la luz

Mateo visita a su esposa en el hospital y, mientras conversan sobre Lalo, el hermanastro del joven ingeniero, Tony aparece en la habitación de Valeria. Se ha cambiado de identidad para evadir a la policía y ahora se hace llamar Antón Ferrer.

Tony saluda a Valeria por su verdadero nombre, lo que sorprende a Mateo, quien aún no sabe que su esposa no es Natalia. Al notar su reacción, Tony intenta enmendar su error y asegura que ha sido una confusión, pues Valeria y Natalia tienen un gran parecido físico.

Mateo tiene curiosidad por saber cómo es Valeria y le pide al amigo español de su esposa que le muestre una fotografía de las dos juntas. La hija de Ernesto le asegura que ella tiene alguna en su móvil y que ya se las enseñará cuando le den el alta hospitalaria.

Mateo quiere conocer mejor al amigo de su mujer y le pregunta cuánto tiempo tiene previsto quedarse en México. Tony le asegura que estará allí unos meses por motivos de trabajo y aprovechará su estancia en el país para hacer turismo. El novio de Natalia, al ver que el amigo de Rodrigo le está haciendo demasiadas preguntas, se despide de ellos con la intención de volver a verlos pronto.

La visita del novio de Natalia inquieta a Valeria, lo que no pasa desapercibido para su esposo, quien se extraña de su actitud. Sin embargo, aunque Mateo considera que Tony es un joven demasiado "intenso", no le ha causado una mala impresión.

Más tarde, Tony regresa al hospital y se enfrenta a Valeria. Está molesto porque ella no le ha contado la verdad a su marido. "No me gustan las mentiras. Me dijiste que tu esposo sabía todo, pero no tiene ni idea de que eres una impostora", le reprocha con enojo. El criminal no está dispuesto a guardar silencio por más tiempo a menos que ella le entregue urgentemente una lista de personas influyentes a quienes ofrecer su droga. Si Valeria no cumple, amenaza con llamar a Mateo y a la policía de manera anónima para revelar su verdadera identidad.

Aterrada por la presencia de Tony, Valeria no duda en telefonear al comandante Bermúdez, con quien está colaborando para desenmascarar al novio de Natalia y limpiar su nombre de cualquier implicación en el tráfico de estupefacientes.