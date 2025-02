Una tragedia inesperada podría separar a Melisa de Mateo y acercarlo nuevamente a Valeria

Melisa llega a la hacienda Moncada para instalarse allí hasta la celebración de su boda con Mateo. Valeria se sorprende al verla, aún más al descubrir que la ceremonia tendrá lugar en la finca. La joven, decidida, invita a Fedra, Alfonso y Valeria a ser sus testigos, y ellos aceptan encantados. Sin embargo, Valeria rechaza la invitación a la boda civil, alegando que ya tiene otros planes para excusar su ausencia.

Melisa no tarda en notar que la supuesta hija de Mariana no quiere estar presente en el enlace y, llena de rabia, le revela que conoce su relación con Mateo. "Quiero que te quede claro que Mateo es un hombre prohibido para ti", la amenaza.

Pero Valeria, que no se deja intimidar, le responde con ironía que Mateo no se casa con ella por amor, sino por el hijo que están esperando. Además, le reprocha que intente retenerlo a su lado cuando sabe que él no siente nada por ella.

Fedra, que escucha la conversación entre ambas, decide apoyar a Melisa y le advierte que Valeria es manipuladora, aconsejándole que tenga cuidado con ella. Además, la anima a celebrar una boda religiosa en lugar de una civil, como Mateo desea.

Sin embargo, sus planes se tuercen cuando sufre un contratiempo inesperado. Fabiola, otra mujer enamorada de Mateo, la llama para citarse con ella en una cafetería, asegurándole que tiene información privilegiada: el hijo que espera Melisa no es de Mateo.

Melisa acepta el encuentro, pero al llegar sufre una aparatosa caída provocada por Fabiola, lo que le provoca una luxación en uno de sus tobillos. Tras ser trasladada al hospital, recibe una terrible noticia: ha perdido a su bebé. Desconsolada, no puede contener el llanto.