Un duro golpe para Daniela: recibe una noticia por parte de Ernesto que le rompe el corazón

Daniela ya no soporta la convivencia con su prima Fedra en la finca Moncada y decide trasladarse a vivir con Hilario. Poco después, Ernesto se acerca a hablar con ella. Lleva tiempo intentando confesarle algo que lo atormenta y que Daniela desconoce, así que se arma de valor y le revela la verdad: la hija que tuvieron en común no murió en el parto, como ella creyó tras quedar en coma, sino que sobrevivió y falleció a la edad de 24 años.

La noticia le cae como un jarro de agua fría a Daniela. Jamás imaginó que su hija hubiera sobrevivido al parto. Ernesto le explica qué ocurrió. Le relata que la joven Valeria sufrió un accidente de tráfico en España y que el coche en el que viajaba se incendió, razón por la cual no puede entregarle las cenizas de su primogénita.

El empresario continúa su confesión y le revela que, al nacer la pequeña, él no se responsabilizó de ella y la dio en adopción a su primo Felipe, tras no recibir el apoyo de Fedra. A los nueve años, la niña fue enviada a un internado en España y, desde entonces, Ernesto se hizo cargo de todos los gastos de su cuidado. Daniela se queda de piedra al descubrir que su antiguo amante abandonó a su suerte a Valeria, privándola del cariño de un padre.

"¡Lárgate, no quiero volver a verte", le grita fuera de sí. Ernesto, que sigue enamorado de ella, le suplica perdón, visiblemente arrepentido, pero ella no está dispuesta a ceder. "No vuelvas a buscarme nunca más. No hay perdón para un padre que abandona a su hija", le dice Daniela entre lágrimas.

Derrotado, Ernesto abandona la casa de Hilario, mientras Daniela se desmorona, incapaz de contener el llanto. La noticia la ha conmocionado profundamente.

Cuando logra reponerse, acude a la mansión en busca de su prima Fedra, exigiendo explicaciones. No puede perdonarle que se desentendiera de su hija cuando solo era tan solo un bebé. Como siempre, Fedra niega que Ernesto le pidiera ayuda y se defiende culpando al padre de la niña. "Tú la dejaste desamparada", le reprocha Daniela, indignada.

La mujer de Alfonso, incapaz de admitir la verdad, le exige que se marche. "Eres mucho peor de lo que yo creía", le responde Daniela muy enojada. Ellas no lo saben, pero Alfonso ha escuchado toda la conversación.