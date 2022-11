Divertida, empática e inteligente, Öykü pone patas arriba la vida de su desconocido padre Demir

Su madre, Asu, la abandonó cuando era un bebé y se la entregó a su tía para que se hiciera cargo de ella. Pero cuando esta no pudo seguir con la tutela de Öykü (Beren Gökyıldız) decide que la mejor solución para su futuro es que busque a su padre Demir a quien no conoce.

Öykü es una cría inteligente, divertida y empática que se ha tenido que hacer mayor antes de tiempo debido a su situación. Con sólo ocho años ya se tiene que buscar la vida por sí misma.

Cuando se topa con Demir, las cosas no son como ella imaginaba. Demir está en la cárcel y no parece el mejor padre del mundo. Öykü no tiene demasiadas alternativas, así que decide utilizar todos sus recursos para intentar convencer a Demir de que cuidar de ella es una buena decisión.

Beren Gökyıldız es una de las actrices más populares de Turquía a pesar de contar tan sólo con 13 años. Nació en Estambul y se ha convertido en una de las estrellas turcas del momento. Antes de interpretar a la maravillosa Öykü en mi hija, ya la pudimos ver en Nova en 'Madre', donde interpretaba a Melek Akçay junto a las mismisima Cansu Dere.