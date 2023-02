Murat intenta evitar que Candan y Demir sean felices

Murat sigue intentando alejar a Candan de Demir, después de enterarse de que el estafador sigue vivo y por fin están juntos, Murat quiere separarlos.

Aunque le ha pedido en varias ocasiones salir con él, Candan ahora solo tiene ojos para Demir y Öykü. Por fin van a empezar una vida en familia, y no está dispuesta a que Murat se interponga en sus planes. Con lo que no cuenta la veterinaria es que Murat no va a dejarla en paz tan rápido, por lo que le prepara una trampa.

Murat se las ingenia para colar un medicamento ilegal en la clínica de Candan y, posteriormente, preparar una inspección en la clínica. Candan no sale de su asombro.