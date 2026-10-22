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Úrsula chantajea al médico para falsear que está embarazada

Está dispuesta a pagar mucho dinero para que parezca que espera un hijo de Memo ya. ¡No quiere esperar!

Úrsula chantajea al médico para falsear que está embarazada

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Nova
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En la cabeza de Úrsula siguen rondando las palabras de su tío Macario que le dijo que si se queda embarazada de Memo estará en igualdad de condiciones que Daniela, que también es madre de un hijo suyo.

Y como no quiere esperar el tiempo prudencial que puede tardar eso, le propone al médico que le haga un informe donde ponga que esté embarazada, aunque sea mentira, a cambio de dinero, claro. ¡Y el médico parece que está dispuesto a hacerlo!

Por otro lado, en la familia de Memo siguen bastante tristes después de que les hayan cerrado el restaurante. Tienen que saldar unas deudas, pero la verdad es que todo es obra de Fausto que quiere quedarse con esas tierras.

Amparo está desolada, y al padre de Memo casi le da un infarto. El problema de todo es el dinero. Mientras toda la familia debate sobre su futuro aparece Fausto como hombre de negocios y les ofrece el contrato de la compra del terreno para que su familia viva sin problemas toda su vida.

Úrsula chantajea al médico para falsear que está embarazada

Pero lejos de aceptar, Amparo le planta cara. Le dice que no puede estar sin trabajar. Los demás intentan convencerla de que lo piense, con ese dinero podrían abrir el restaurante en ese lugar pero ella quiere quedarse en el lugar en el que siempre han estado los Santos.

Memo le muestra su apoyo y le dice que aunque se fían de su decisión, él no vendería. Y su hermano opina igual. Fausto le dice que el restaurante está cerrado y que no se dejen llevar por el sentimentalismo. En cambio el padre de Memo propone que saldrán adelante con los trailers mientras el restaurante esté cerrado. Por lo que rechazan la oferta de compra de Fausto. ¡Todos lo celebran!

Aunque Fausto sube la oferta Memo le dice que en su mundo no todo se arregla con dinero. La última palabra la tiene Amparo y es que no acepta su oferta.

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