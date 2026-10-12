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Memo verifica que Isabella es hija suya y Fausto descubre que no lleva su sangre

Las lágrimas de Memo contrastan con el enfado de Fausto, al descubrir que ha criado a una niña que no es suya.

Daniela pilla a Fausto cogiendo un cabello de Isabella para analizarlo

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Daniela tiene que recoger su camioneta que ya está arreglada y al ir a por ella, Memo termina llevando a la niña y a su madre a conocer a su familia. Y su hermano, que está ayudándole para adivinar si es hija biológica o no, no da crédito de verla ahí. Todos encajan muy bien y la familia de Memo trata a Daniela y a Isabella a las mil maravillas.

Además, el hermano de Memo ya tiene los resultados de la prueba de ADN. Memo no se atreve a abrirlo. Pero al final lo hace y descubre que ¡Isabella es hija suya! A Memo se le caen las lágrimas al leer el resultado del sobre.

Ahora tiene un problema ¿qué va a hacer?

Por el contrario, Fausto descubre con las pruebas de ADN que Isabella no es su hija. Entra en cólera porque se arrepiente de haber criado y hasta querido a esa niña que en realidad la considera una bastarda porque Olivia lo engañó.

Su ayudante le dice que no se enfade porque él necesitaba una hija para no perder la herencia de su padre. Pero Fausto sigue atado de pies y manos, soportando a una esposa que no soporta y una hija que ni siquiera es suya.

Tiene que esperar años todavía, porque sino la herencia se la quedarán ellas.

Memo verifica que Isabella es hija suya y Fausto descubre que no lleva su sangre

Y lo deja bien claro, que al igual que su matrimonio con Daniela, a partir de ahora Isabella solo significa para él un buen negocio, nada más.

Cuando regresan de pasar el día juntos Daniela, Isabella y Memo, Karen se interesa por el plan que ha hecho Daniela con Memo, porque han pasado mucho tiempo juntos y se la ve tan encantanda que Karen empieza a pensar que le gusta, aunque Daniela lo desmiente.

Memo verifica que Isabella es hija suya y Fausto descubre que no lleva su sangre

Y Fausto también le pregunta a la niña qué han hecho y dónde han estado. Y le pide a Daniela que no vuelva a ver a esa gente porque en su opinión son demasiado corrientes.

Además, ahora ha cambiado de opinión y piensa que es momento de contarle a Isabella que es adoptada. Daniela no entiende por qué está tan distante con la niña últimamente, y él dice que no le pasa nada, ni con Isabella ni con su matrimonio, porque por eso siguen juntos.

Memo verifica que Isabella es hija suya y Fausto descubre que no lleva su sangre

Y cuando terminan la delicada conversación Daniela encuentra ropa de otra persona en su propia cama. ¡Ha descubierto que Fausto la engaña con otra mujer!

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