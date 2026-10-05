Memo descubre que tiene una hija de seis años

Daniela empieza un nuevo y feliz día junto a su querida hija Isabella cuando su coche la deja tirada. Pero cuando llama a su marido Fausto para que la ayude él le dice que está a punto de entrar a una reunión de trabajo, por lo que Daniela tiene que solucionar el problema ella sola, como siempre.

Pero en realidad Fausto ¡está con otra mujer!

Daniela lleva flores a la pequeña urna que custodia el recuerdo del bebé que perdieron hace seis años. Esa tragedia y la imposibilidad de quedarse embarazada persigue a Daniela por siempre.

Y Fausto habla con el médico que le ayudó a conseguir a Isabella en adopción, pero no de manera muy legal. Si se enterasen de lo que pasó, ellos dos estarían en la cárcel.

Memo por su parte regresa de uno de sus viajes de trabajo en su camión para celebrar su cumpleaños con su familia y amigos. Allí un médico le entrega unos papeles que le hacen quedarse pálido delante de su novia: ¡descubre en ese momento que tiene una hija!

El médico le informa de que la señorita Olivia, la antigua novia de Memo, ha muerto. Ella le dejó como última voluntad unos papeles para que se los entregara al señor Guillermo Santos. En ellos le cuenta que al poco tiempo de terminar su relación ella descubrió que estaba embarazada. Le pide que la busque y la proteja.

Memo se interesa y se presenta en la casa de Daniela y su hija Isabella. Lo confunden con ayudante de la señora y se hace pasar por esa persona para poder estar cerca de ellos.

Ahora el doctor Villalba vuelve a buscar a Fausto. Se siente culpable de la muerte de Olivia, que fue amante de Fausto además. Piensa que la mujer enfermó el día que le robaron a su hija.

El doctor quiere contar la verdad, pero Fausto le pagó lo suficiente para comprar su silencio. Daniela y Fausto habían perdido ya tres embarazos y Fausto necesitaba un nieto para recuperar su herencia, así que en el momento que se enteró de que Olivia estaba embarazada se quedó con su hija.

Lo que Daniela no sabe es que Fausto engañó a Olivia, le hizo creer que era un hombre soltero dispuesto a casarse con ella para criar juntos a su niña, y lo que hizo fue robársela para criarla junto a su esposa. Vuelve a amenazar al médico y le ofrece más dinero.

Pero todavía hay algo más que Fausto no sabe y el doctor se lo revela. Que Olivia también le mintió. Esperaba atraparlo utilizando a su hija, pero en realidad la niña no era hija de Fausto, sino de otro hombre. Y ese hombre es Memo.

Mientras tanto Memo sigue ayudando a Daniela con las plantas y hasta le acompaña a buscar a Isabella al colegio.

Y ahí es cuando Memo ve a su hija por primera vez. Y su mundo cambia para siempre.