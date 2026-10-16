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Memo descubre a Fausto y a Karen besándose

En la fiesta de cumpleaños, Memo ha captado con su teléfono imágenes de la relación secreta de Fausto y Karen. ¿Se lo contará a Daniela?

Memo descubre a Fausto y a Karen besándose

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Todos están en la fiesta de cumpleaños del padre de Karen, pero ella no tiene ganas de celebrar y se sale a tomar aire. Fausto va detrás de ella y vuelven a tener la conversación de siempre. Cuando Karen intenta irse Fausto la coge y se besan. Y como no tienen cuidado ¡Memo los ve besándose!

No puede creerlo. A pesar de la sorpresa le da tiempo a sacar su teléfono móvil y hacer unas fotografías del momento. ¿Se las enseñará a Daniela?

Además, Memo y Fausto tienen un encuentro poco afortunado mientras Fausto investiga sobre los terrenos de la familia que quiere comprar. Está claro que entre los dos no fluye una buena relación.

Memo descubre a Fausto y a Karen besándose

Memo defiende una vida tranquila llena de amor y respeto. Pero Fausto le dice que no puede frenar el progreso y que algún día van a aceptar su oferta y convertirán sus terrenos en una tierra de provecho que les de mucho dinero.

Por si fuera poco, Fausto ve a través de las cámaras de seguridad de su casa lo bien que se llevan Memo e Isabella y eso él no puede permitirlo.

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