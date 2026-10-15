Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Fausto y Daniela discuten sobre la situación que están viviendo con Daniela. Ella que tienen que ir con cuidado con las cosas que le cuentan a Isabella porque quiere que esté tranquila, pero Fausto quiere actuar con normalidad como si no hubiera pasado nada. Y además no tienen por qué contarle que perdieron otros bebés ni que ya no pueden tener hijos, sin ningún tipo de tacto porque a Daniela le duele mucho todo eso.

Entonces se descubre que hace seis años, cuando Daniela perdió al bebé que esperaba, Karen le preparó una bebida con un medicamento abortivo.

Karen provocó que perdieran a la bebé en el séptimo mes de embarazo. Y sabía lo mal que lo había pasado Daniela con otros abortos que estuvieron a punto de causarles el divorcio.

¡Karen es la culpable de todo! Se propuso acabar con el matrimonio de Fausto y Daniela e hizo todo lo posible.

Pero la llegada de Isabella le cambió todos los planes y quiere acabar con la familia para que Fausto sea suyo solo.

Karen está cansada que se presenta en el despacho de Fausto para decirle que está cansada de ser su amante, de tener que esperar a que Daniela se vaya a la cama todas las noches para que él le dedique un momento de su tiempo. Y le dice que van a dejar de ser amantes, mientras el mejor amigo de Fausto lo escucha todo desde fuera.

Pero después, Karen acude a los brazos de Fausto, a pesar de lo dicho.

Y vuelven a lo mismo, a que nunca tiene tiempo para ella y Fausto está cansado de que Daniela se queje de que no tiene un marido en casa, Isabella llorando porque sabe que es adoptada y ahora aguantando las quejas de Karen.

Fausto dice que aguanta el infierno que tiene en su casa porque sabe que al final del día puede estar con ella, la aburrida de Daniela y los berrinches de Isabella, solo por volver con Karen, pero ella le pide que se ponga en su lugar. Fausto le dice que pensaba que sabía que la ama, pero Karen no lo tiene tan claro. Y además le deja claro que lo quiere todo con él. Y siempre está en el último lugar de su lista de prioridades. Fausto tenía un evento importante con Isabella pero al final decide demostrarle a Karen que la quiere a ella y se queda a su lado.