Mi camino es amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Seis años atrás Daniela perdió un bebé que le impidió tener más hijos y ahora conocemos a la culpable de lo sucedido.

Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Publicidad

Nova
Publicado:

Fausto y Daniela discuten sobre la situación que están viviendo con Daniela. Ella que tienen que ir con cuidado con las cosas que le cuentan a Isabella porque quiere que esté tranquila, pero Fausto quiere actuar con normalidad como si no hubiera pasado nada. Y además no tienen por qué contarle que perdieron otros bebés ni que ya no pueden tener hijos, sin ningún tipo de tacto porque a Daniela le duele mucho todo eso.

Entonces se descubre que hace seis años, cuando Daniela perdió al bebé que esperaba, Karen le preparó una bebida con un medicamento abortivo.

Karen provocó que perdieran a la bebé en el séptimo mes de embarazo. Y sabía lo mal que lo había pasado Daniela con otros abortos que estuvieron a punto de causarles el divorcio.

¡Karen es la culpable de todo! Se propuso acabar con el matrimonio de Fausto y Daniela e hizo todo lo posible.

Pero la llegada de Isabella le cambió todos los planes y quiere acabar con la familia para que Fausto sea suyo solo.

Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Karen está cansada que se presenta en el despacho de Fausto para decirle que está cansada de ser su amante, de tener que esperar a que Daniela se vaya a la cama todas las noches para que él le dedique un momento de su tiempo. Y le dice que van a dejar de ser amantes, mientras el mejor amigo de Fausto lo escucha todo desde fuera.

Pero después, Karen acude a los brazos de Fausto, a pesar de lo dicho.

Y vuelven a lo mismo, a que nunca tiene tiempo para ella y Fausto está cansado de que Daniela se queje de que no tiene un marido en casa, Isabella llorando porque sabe que es adoptada y ahora aguantando las quejas de Karen.

Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Fausto dice que aguanta el infierno que tiene en su casa porque sabe que al final del día puede estar con ella, la aburrida de Daniela y los berrinches de Isabella, solo por volver con Karen, pero ella le pide que se ponga en su lugar. Fausto le dice que pensaba que sabía que la ama, pero Karen no lo tiene tan claro. Y además le deja claro que lo quiere todo con él. Y siempre está en el último lugar de su lista de prioridades. Fausto tenía un evento importante con Isabella pero al final decide demostrarle a Karen que la quiere a ella y se queda a su lado.

Nova » Series » Mi camino es amarte » Mejores momentos

Publicidad

Series

Cesur y Sühan se besan en Nochevieja tras una romántica declaración de amor, pero todo termina de la peor manera

Cesur y Sühan se besan en Nochevieja tras una romántica declaración de amor, pero todo termina de la peor manera

Carmina termina en el hospital ¡con las piernas amputadas!

Carmina se suicida en el hospital después de verse con las piernas amputadas

Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Reyhan descubre la decisión más dolorosa de Hikmet: ha regresado a casa para morir
Momento destacado

Reyhan descubre la decisión más dolorosa de Hikmet: ha regresado a casa para morir

Gael le declara su amor a Paloma: “Mi corazón es tuyo”
Momento destacado

Gael le declara su amor a Paloma: “Mi corazón es tuyo”

Cesur rompe su silencio y revela a Sühan que Tahsin acabó con la vida de su padre Hasan
Momento destacado

Cesur rompe su silencio y revela a Sühan que Tahsin acabó con la vida de su padre Hasan

Tras sobrevivir una emboscada, Cesur confiesa a Sühan su verdadera identidad y señala a Tahsin como el asesino de su padre. Una revelación que deja a la joven destrozada y pone en peligro su historia de amor.

Damián logra sobrevivir a una bomba y termina en brazos de Elisa
Momento destacado

Damián logra sobrevivir a una bomba y termina en brazos de Elisa

Gael acompaña a su hermano en esos duros momentos y se da cuenta de que ama a Paloma y así se lo hace saber.

Isabella descubre que es adoptada y rechaza a sus padres

Isabella descubre que es adoptada y rechaza a sus padres

Cavidan sorprende a Emir al salir en defensa de Reyhan, pero oculta sus verdaderas intenciones

Cavidan sorprende a Emir al salir en defensa de Reyhan, pero oculta sus verdaderas intenciones

Tahsin recurre a una mentira para conseguir que Sühan acepte a Adalet como su madrastra

Tahsin recurre a una mentira para conseguir que Sühan acepte a Adalet como su madrastra

Publicidad