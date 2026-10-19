Isabella sufre un terrible accidente en la piscina y está en coma

Mientras Memo estaba a punto de contarle a Daniela qué le preocupa tanto últimamente, Isabella se cae de la cama elástica en la que estaba dando saltos y se golpea antes de caer a la piscina. Los dos se asustan muchísimo y corren a socorrerla. La niña termina en el hospital y su situación es delicada. ¡No reacciona!

Memo no puede perder a su hija ahora que la ha recuperado. Lo mismo piensa la hermana de Memo, porque su familia por supuesto ya sabe que Isabella es hija suya.

La que todavía no lo sabe es Daniela y mucho menos Fausto. Por eso cuando coinciden todos en el hospital, Fausto, que es el último en llegar, rechaza de mala manera a Memo y le pide que no se acerque a su hija. ¡Si supiera que en realidad él es el verdadero padre de la niña!

Daniela le pide que no grite a todo el mundo y le pregunta por qué está tan en contra de que Memo esté ahí acompañándolos y le dice que ellos son los padres y no deben dejar que la niña se junte con esas personas.

Pero lo único que resuena en su cabeza es la voz que le dice que él necesita a Isabella viva para recibir su fortuna.

Daniela pide entrar a ver a su hija pero el doctor no la deja. Entonces Fausto tiene otro arranque de los suyos y se enfrenta a él a voces, pero Memo lo intenta de buenas maneras, se lo pide por favor para que Daniela pueda informarles a ellos de cómo está y el doctor accede.

Mientras Daniela se pone el uniforme para entrar a ver a su hija, Fautos y Memo hablan y este le dice que si se siente mal por lo que le está haciendo a su esposa, ya que sabe que se ve con otra mujer. Justo Karen aparece en el hospital. Le cuenta a Fausto que ya le ha explicado a su padre lo que pasó entre ellos en la oficina cuando Karen discutió con Fausto porque él la regañó por salir con su ayudante y Karen le dio una bofetada y su padre los vio.

Karen también consigue entrar a ver a su ahijada y le dice: "Estas lágrimas no son por ti sino por todo lo que me quitaste cuando llegaste a la viuda de tus padres."

Karen piensa que si Isabella no existiera Fausto perdería todo: su herencia y a Daniela y por fin sería libre para poder quedarse con ella. ¡Y empieza a ver los aparatos a los que está conectada Isabella para poder respirar y sobrevivir! ¿Será capaz de matarla? Entonces toca algo para alterar los parámetros y por suerte una enfermera aparece y la descubre y llega a tiempo de regularlos.

Memo sigue consolando a Daniela en la sala de espera, porque a pesar del rechazo de Fausto no se ha ido a casa. Memo recibe una llamada de su hermana Amparo para ver si ya le ha contado la verdad a Daniela pero en cambio le cuenta lo sucedido y Amparo se queda destrozada mientras Memo llora.

Fautso lo único que piensa es que le da igual si Isabella muere o no pero no le conviene que muera para cobrar su fortuna, y hasta rechaza el ofrecimiento de la enfermera de que pase a verla si quiere.

Memo y Karen tienen que aguantar la escena de pareja de Fausto y Daniela en la que se besan y se abrazan mientras Daniela llora por la salud de su hija, mientras desconoce que a Fausto le da igual.

¿Se pondrá pronto bien Isabella y podrá revelar de una vez Memo que él es el padre?