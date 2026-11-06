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Isabella pide conocer a su padre biológico

Karen ha convencido a la niña para que conozca a su familia de sangre y Fausto piensa que ha sido Daniela.

Isabella pide conocer a su padre biológico

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Isabella le pide llorando a Daniela que no se separe de su padre Fausto.

Daniela no puede reprimir tampoco las lágrimas porque lo último que quiere es hacer daño a su hija pero no quiere seguir al lado de Fausto. ¡Ya se lo ha dejado bien claro!

Isabella pide conocer a su padre biológico

Karen, por supuesto, sigue apoyándola en esa decisión. Aunque está dispuesta a casarse con Aaron porque sabe que Fausto no merece su atención.

El único motivo por el que Fausto dejará que Karen se case con Aaron será por la promesa que le hizo de que el día que pueda casarse con ella acabará con la vida de Memo, que es lo que Fausto planeó.

Pero Karen tiene otro plan. Se lleva a merendar a Isabella para convencerla de que le pida a sus padres que le presenten a sus padres biológicos.

Isabella pide conocer a su padre biológico

Así que mientras Daniela y Fausto discuten, la pequeña entra a regañarlos y les pide conocer a su padre, porque sabe que su madre murió.

Fausto piensa que Daniela es la culpable de que la niña quiera conocer a su padre, porque sabe la intención de la mujer de que Memo le diga quién es a su hija. Pero ella no tiene nada que ver, ¡ha sido Karen! La que le ha metido esa idea en la cabeza a la niña.

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