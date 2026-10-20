Isabella despierta y Memo y Daniela lo celebran ¡besándose!

Isabella sigue en como en el hospital y tanto Daniela como Memo y su familia están destrozados. Memo entra a ver a la niña y le dice unas preciosas palabras.

Además, le comunica a Daniela que le ha puesto un escapulario de su madre y que va a rezar por ella.

Entre los dos están compartiendo momentos muy íntimos, Memo apoya mucho a Daniela, como es obvio porque está sufriendo el mismo dolor.

Daniela le agradece mucho sus palabras y el esfuerzo que está haciendo porque piense en positivo. Por eso se sorprenden tanto cuando entran los dos a ver a la niña y entonces ¡Isabella se despierta! La alegría es inmensa.

Los dos dejan el hospital muy contentos de este milagro de la vida y cuando bajan juntos en el ascensor se dejan llevar por la euforia y ¡Daniela y Memo se besan!

Por el contrario, Karen y Fausto tienen otra fuerte discusión. Karen se presenta en casa de Fausto para entregarse en sus brazos.