Isabella descubre que es adoptada y rechaza a sus padres

Isabella iba a regalar un dibujo a su padre cuando escucha una conversación con su ayudante en la que dice que ¡la niña es adoptada!

Isabella se horroriza y rompe a llorar desconsolada. Memo la encuentra y la niña se lanza en sus brazos sin parar de llorar y le cuenta lo sucedido. Piensa que sus padres no la quieren, que sus padres biológicos tampoco la querían y que se van a burlar de ella en el colegio.

Memo trata de tranquilizarla y le dice que sus padres la quieren muchísimo y que es una niña bien especial. ¡Hasta termina llorando con ella!

Isabella le dice que no quiere volver a ver a sus padres: “Llévame a vivir contigo”, le dice a Memo.

¡Memo no puede creer lo que le está pasando!

Cuando Daniela y Fausto encuentran a Isabella llorando sentada en el suelo se asustan y ella les revela que lo sabe todo. Daniela no puede creerlo e intenta acercarse a su hija, pero esta la rechaza. Entonces Fausto se interpone de malas maneras y Daniela tiene que pedirle que no grite a la niña.

Isabella se encierra en su habitación porque no quiere hablar con nadie pero Daniela se desprende del brazo de Fausto y le pide por favor a su hija que la perdone por no habérselo contado hasta que llegara el momento.

Isabella al final abre la puerta y se abraza a su madre, las dos llorando desconsoladas mientras se dicen cuánto se aman. ¡Qué escena tan dura y emotiva!