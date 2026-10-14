Momento destacado
Isabella descubre que es adoptada y rechaza a sus padres
La pequeña se refugia en los brazos de Memo y al final termina perdonando a su madre. ¡Se aman mucho!
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Isabella iba a regalar un dibujo a su padre cuando escucha una conversación con su ayudante en la que dice que ¡la niña es adoptada!
Isabella se horroriza y rompe a llorar desconsolada. Memo la encuentra y la niña se lanza en sus brazos sin parar de llorar y le cuenta lo sucedido. Piensa que sus padres no la quieren, que sus padres biológicos tampoco la querían y que se van a burlar de ella en el colegio.
Memo trata de tranquilizarla y le dice que sus padres la quieren muchísimo y que es una niña bien especial. ¡Hasta termina llorando con ella!
Isabella le dice que no quiere volver a ver a sus padres: “Llévame a vivir contigo”, le dice a Memo.
¡Memo no puede creer lo que le está pasando!
Cuando Daniela y Fausto encuentran a Isabella llorando sentada en el suelo se asustan y ella les revela que lo sabe todo. Daniela no puede creerlo e intenta acercarse a su hija, pero esta la rechaza. Entonces Fausto se interpone de malas maneras y Daniela tiene que pedirle que no grite a la niña.
Isabella se encierra en su habitación porque no quiere hablar con nadie pero Daniela se desprende del brazo de Fausto y le pide por favor a su hija que la perdone por no habérselo contado hasta que llegara el momento.
Isabella al final abre la puerta y se abraza a su madre, las dos llorando desconsoladas mientras se dicen cuánto se aman. ¡Qué escena tan dura y emotiva!
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