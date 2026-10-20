Daniela empieza a tener sentimientos por Memo y se lo cuenta a Karen

Los médicos confirman que la lesión que sufrió Isabella al golpearse desde la cama elástica y caer a la piscina no va a dejar secuelas. La niña se despertó y Memo y Daniela se alegraron tanto que ¡terminaron besándose!

Han intentado dejar claro que no pensaban en lo que estaban haciendo y se dejaron llevar por la emoción, y que entre los dos no hay nada. Cada uno vuelve con sus respectivas parejas. Aunque Fausto le promete no separarse de ella jamás (por la cuenta que le trae) por dentro está pensando que le va a hacer la vida tan infeliz como infeliz es él a su lado.

El único gesto de amabilidad que tiene es rechazar entrar a ver a Isabella, porque no le importa nada, y dejar que pase Memo, que además ha pedido a su madre ver al hombre que le salvó la vida.

Daniela no puede dejar de pensar en el beso con Memo y se lo cuenta a su amiga Karen. ¡La persona menos indicada para conocer esa noticia!

Y encima Memo, que está arreglando el jardín, escucha cómo Daniela confiesa que está empezando a sentir cosas por él, pero que no va a tener una aventura ni a poner en peligro su matrimonio. A pesar de que Karen, cómo no, le aconseja que se deje llevar para castigar a Fautso por tenerla desatendida.

Por otro lado, Úrsula se está portando muy bien con Isabella, hasta le ha dado un regalo a Memo para que se lo haga llegar a la niña. Pero todo es una farsa. Ella sabe que la niña es hija de Memo, y piensa que tuvo relaciones con Daniela para tenerla. Pero él todavía no se lo ha contado y cuando lo haga tiene que portarse como la perfecta futura esposa. Es más, su tío Macario le da otro consejo: que se quede embarazada de él para que esté en igualdad de condiciones que Daniela.