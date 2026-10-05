Mi camino es amarte

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Macario Hernández, un hombre sin escrúpulos igual que su hija Úrsula

El padre de Úrsula es todavía peor que su hija. Ambos están acostumbrados a salirse con la suya, cueste lo que cueste.

Macario Hernández, un hombre sin escrúpulos igual que su hija Úrsula

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Nova
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Macario Hernández es el padre de Úrsula, es un hombre marcado por la ambición y el oportunismo.

Utiliza la manipulación y el engaño como sus principales herramientas para conseguir sus objetivos personales, sin importar a quién deba pasar por encima.

Está interpretado por el actor Alberto Estrella.

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