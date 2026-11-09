Momento destacado
César muere en brazos de Memo después de intentar matarlo
¿Qué pasará cuando Úrsula descubra que César ha muerto sin saber si era el padre de su hijo?
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Fausto está muy enfadado porque don Eugenio le ha venido a Aaron el 11% de su empresa. Tienen un nuevo socio. Karen piensa que es una buena noticia porque en algún momento se va a casar con Aaron y esa empresa va a seguir en manos de su familia.
Fausto siguen pensando que cuando reciba la herencia al cumplir Isabella la mayoría de edad, recuperará el control en la empresa.
Y Fausto le chantajea con otra cosa: ¿se casará Karen con el asesino de su madre y esposa de Eugenio? Aaron le dice que si destapa eso, él se hundirá primero. Pero Fausto prefiere ir a la cárcel que ver a Aaron con más poder que él.
Los dos hombres mantienen una acalorada discusión que llega a las manos. ¡Fausto se pone violento!
Aunque para violento el episodio que ha vivido Memo. Estaba trabajando cuando un encapuchado sale del tráiler y le dispara. Por suerte solo le alcanza en el hombro y puede salir corriendo.
Pero el atacante lo persigue hasta que sufre un terrible accidente y queda muy herido. Tanto que muere. Memo se acerca a socorrerlo porque ve que se está muriendo y cuando le quita la máscara ve que se trata de César, el exmarido de Úrsula.
¿No pensarán que ha sido Memo el que lo ha matado?
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