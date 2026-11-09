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César muere en brazos de Memo después de intentar matarlo

¿Qué pasará cuando Úrsula descubra que César ha muerto sin saber si era el padre de su hijo?

César muere en brazos de Memo después de intentar matarlo

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Fausto está muy enfadado porque don Eugenio le ha venido a Aaron el 11% de su empresa. Tienen un nuevo socio. Karen piensa que es una buena noticia porque en algún momento se va a casar con Aaron y esa empresa va a seguir en manos de su familia.

Fausto siguen pensando que cuando reciba la herencia al cumplir Isabella la mayoría de edad, recuperará el control en la empresa.

Y Fausto le chantajea con otra cosa: ¿se casará Karen con el asesino de su madre y esposa de Eugenio? Aaron le dice que si destapa eso, él se hundirá primero. Pero Fausto prefiere ir a la cárcel que ver a Aaron con más poder que él.

Los dos hombres mantienen una acalorada discusión que llega a las manos. ¡Fausto se pone violento!

Aunque para violento el episodio que ha vivido Memo. Estaba trabajando cuando un encapuchado sale del tráiler y le dispara. Por suerte solo le alcanza en el hombro y puede salir corriendo.

Pero el atacante lo persigue hasta que sufre un terrible accidente y queda muy herido. Tanto que muere. Memo se acerca a socorrerlo porque ve que se está muriendo y cuando le quita la máscara ve que se trata de César, el exmarido de Úrsula.

¿No pensarán que ha sido Memo el que lo ha matado?

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