Reproches, enfados, desamor y muchas lágrimas envuelven a los personajes de Melek

Melek sabía que su regreso a casa después de 20 años alejada provocaría tensiones en los Karadag, pero quizá no esperaba que se produjeran los problemas afectaran a otros miembros de la familia.

Defne y Ömer no empezaron con buen pie su relación, pero poco a poco se ha ido consolidando y ahora ambos jóvenes están felices juntos. Han pasado un día maravilloso en la bonita localidad de Halfeti donde además coincidieron con Halil y Mirsha; la relación de ambos va viento en popa. Pero lo que no esperaban es que tanto Melek como la madre de Ömer decidieran tomar cartas en el asunto en su relación. Defne es una Karadag y Ömer un Sirhan y eso les hace enemigos sin que ellos lo entiendan. La lucha entre ambas familias provocada por la huida de Melek hace 20 años, sigue plenamente vigente. La madre de Ömer ya advirtió a su hijo de que no debía verse con Defne y Melek tuvo una seria conversación con su hija advirtiéndole que no debía enamorarse de Ömer. Mucha presión para ambos jóvenes que acaba con su relación.

Defne rota de dolor tras haber roto con Ömer, le reprocha públicamente a su madre que haya actuado a sus espaldas y no la haya permitido seguir su relación con Ömer. La acusa de ser una egoísta y la responsabiliza de que no pueda estar con Ömer debido a lo que hizo hace 20 años. Melek intenta defenderse de los ataques de su hija, pero Defne no atiende a razones y acusa a su madre de ser la responsable de todas sus desgracias. Es ahí cuando aparece la peligrosa figura de Funda, la amante de su padre Alpay, para aprovecharse de la situación en intentar llevar a Defne a su lado.

El que sin duda lo ve todo muy claro es Halil. Él más que nadie entiende los problemas por los que están pasando Ömer y Defne y no tiene ningún reparo en reprocharle a su cuñada y a Melek, la que una vez fuera su prometida, que están actuando de manera egoísta y cruel con sus propios hijos. Les echa en cara sus comentarios y sus comportamientos y les pone ante el espejo de su propia incoherencia. Ambas actúan como en su día lo hicieron sus padres Seyit Alí y Cumali y a los que tanto critican por ello.