¿Qué pasó con Clemente, el padre de Alejandro? Valente investiga

Valente no puede parar de pensar en algo que ha ocurrido en la junta de convecinos y le pregunta a Dionisio si conoce a un tal Clemente.

Escuchó que lo mataron para quedarse con sus tierras. Y un hombre se dirigió a Alejandro Sánchez Guerra como Clementito. ¿Sería su padre?

Valente se pregunta si Alejandro estará ayudando a los vecinos por hacer justicia a su padre.

Delfino va a ver a su mujer Carmen y le pregunta cómo se llamaba el esposo de Crisanta, la hermana de Déborah y madre de Alejandro y Ámbar.

Delfino le cuenta a su mujer lo ocurrido. Carmen confirma que no lo conoció pero que Clemente era el marido de Crisanta, hasta que el hombre murió y llegó a la hacienda con las dos criaturas. Se ponía muy triste cuando hablaba de él por eso no lo mencionaba mucho.

Pero el resto de la historia ya la sabe. Le hizo criar un hijo que no era suyo. Carmen teme que su hijo Gabino los va a abandonar.

Carmen se altera mucho diciendo que nunca va a poder perdonar todo el daño que hizo a todos cambiando los bebés hace veinticinco años. Y le acusa de no haber intentado acercarse a Gabino para pedirle perdón. Pero cuando el hombre intenta hablar con él, Gabino lo rechaza.