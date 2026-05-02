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¿Qué pasó con Clemente, el padre de Alejandro? Valente investiga

Valente se pregunta qué ocurrió con Clemente, a quien mataron para apoderarse de sus tierras. ¿Adónde llevará todo esto?

Valente se pregunta quién era Clemente

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Valente no puede parar de pensar en algo que ha ocurrido en la junta de convecinos y le pregunta a Dionisio si conoce a un tal Clemente.

Escuchó que lo mataron para quedarse con sus tierras. Y un hombre se dirigió a Alejandro Sánchez Guerra como Clementito. ¿Sería su padre?

Valente se pregunta si Alejandro estará ayudando a los vecinos por hacer justicia a su padre.

Delfino va a ver a su mujer Carmen y le pregunta cómo se llamaba el esposo de Crisanta, la hermana de Déborah y madre de Alejandro y Ámbar.

Delfino le cuenta a su mujer lo ocurrido. Carmen confirma que no lo conoció pero que Clemente era el marido de Crisanta, hasta que el hombre murió y llegó a la hacienda con las dos criaturas. Se ponía muy triste cuando hablaba de él por eso no lo mencionaba mucho.

Delfino pregunta a Carmer por Clemente

Pero el resto de la historia ya la sabe. Le hizo criar un hijo que no era suyo. Carmen teme que su hijo Gabino los va a abandonar.

Carmen se altera mucho diciendo que nunca va a poder perdonar todo el daño que hizo a todos cambiando los bebés hace veinticinco años. Y le acusa de no haber intentado acercarse a Gabino para pedirle perdón. Pero cuando el hombre intenta hablar con él, Gabino lo rechaza.

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