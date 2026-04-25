Gabino está dispuesto a morir si no puede estar con su madre Carmen

Gabino se encuentra con Carmen después de conocer que su madre biológica es Déborah. El chico le dice que para él ella es su verdadera madre y es a la que quiere y desea quedarse junto a ella.

Carmen por su parte le dice que pese a todo lo que se quieren, sabe que Déborah va a hacer todo lo posible por recuperarlo, porque tampoco tiene culpa de que se lo quitaran de los brazos.

Déborah por su parte trata de acercarse a Ámbar para convencerla de que le hable bien de ella a su amado Gabino, para que el joven está dispuesto a conocer a su madre. Quiere recuperarlo a toda costa.

Gabino maldice al mundo por hacerle pasar por todo eso. No acepta que Valente y Déborah sean sus padres y no acepta su destino, así que decide cambiarlo ¡intentando suicidarse!

Se encierra en una parte de la casa llena de muebles de madera y paja y tira una lámpara que origina un enorme fuego. Está dispuesto a dejar el mundo con tal de huir de lo que le espera.

Cuando todos descubren el fuego intentan apagarlo y Carmen piensa que su hijo está dentro atrapado. Valente se pone una toalla por encima y se introduce en la casa en busca de su hijo. Alejandro también entra a ayudarlo a encontrarlo ante los gritos de Victoria y Carmen. Victoria entra a abrirles la puerta y salen todos vivos por suerte.

Cuando Gabino despierta se encuentra ante sí a sus dos madres y Déborah desprecia a Carmen diciéndole que no tiene ningún derecho a estar ahí, mientras Valente le dice que se calme que no es el momento de hablar de ese tema.

El doctor dice que debe permanecer en observación porque inhaló mucho humo y piensa que el humo le provocó inconsciencia pero la realidad es que Gabino no quería salir de ahí.

Pero entonces, cuando Déborah quiere llevarse a Gabino al rancho, el chico llama a mamá, refiriéndose a Carmen. Él le dice que quiere que ella le cuide porque ella es su única madre, ante la cara de desprecio de Déborah. ¡Menudo momentazo! .