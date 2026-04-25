Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Gabino está dispuesto a morir si no puede estar con su madre Carmen

Gabino no acepta que Déborah y Valente sean sus padres e intenta acabar con su vida provocando un incendio.

Gabino se despierta y quiere que su madre Carmen le cuide

Publicidad

Nova
Publicado:

Gabino se encuentra con Carmen después de conocer que su madre biológica es Déborah. El chico le dice que para él ella es su verdadera madre y es a la que quiere y desea quedarse junto a ella.

Carmen por su parte le dice que pese a todo lo que se quieren, sabe que Déborah va a hacer todo lo posible por recuperarlo, porque tampoco tiene culpa de que se lo quitaran de los brazos.

Gabino le dice a Carmen que para él ella es su verdadera madre

Déborah por su parte trata de acercarse a Ámbar para convencerla de que le hable bien de ella a su amado Gabino, para que el joven está dispuesto a conocer a su madre. Quiere recuperarlo a toda costa.

Débora pide a Ámbar que convenza a Gabino de acercarse a ella

Gabino maldice al mundo por hacerle pasar por todo eso. No acepta que Valente y Déborah sean sus padres y no acepta su destino, así que decide cambiarlo ¡intentando suicidarse!

Gabino intenta quitarse la vida para huir de su nueva madre

Se encierra en una parte de la casa llena de muebles de madera y paja y tira una lámpara que origina un enorme fuego. Está dispuesto a dejar el mundo con tal de huir de lo que le espera.

Cuando todos descubren el fuego intentan apagarlo y Carmen piensa que su hijo está dentro atrapado. Valente se pone una toalla por encima y se introduce en la casa en busca de su hijo. Alejandro también entra a ayudarlo a encontrarlo ante los gritos de Victoria y Carmen. Victoria entra a abrirles la puerta y salen todos vivos por suerte.

Cuando Gabino despierta se encuentra ante sí a sus dos madres y Déborah desprecia a Carmen diciéndole que no tiene ningún derecho a estar ahí, mientras Valente le dice que se calme que no es el momento de hablar de ese tema.

El doctor dice que debe permanecer en observación porque inhaló mucho humo y piensa que el humo le provocó inconsciencia pero la realidad es que Gabino no quería salir de ahí.

Pero entonces, cuando Déborah quiere llevarse a Gabino al rancho, el chico llama a mamá, refiriéndose a Carmen. Él le dice que quiere que ella le cuide porque ella es su única madre, ante la cara de desprecio de Déborah. ¡Menudo momentazo! .

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

Gabino se despierta y quiere que su madre Carmen le cuide

Gabino está dispuesto a morir si no puede estar con su madre Carmen

Me atrevo a amarte - Lucrecia consigue quedarse embarazada para decir que el hijo es de Alejandro

Lucrecia finge estar embarazada para decir que el hijo es de Alejandro

Ceylin encrubre pruebas que acusan a Çinar!

Kadir muere en la cárcel y la policía detiene a Merdan ¡mientras Ceylin encubre pruebas que acusan a Çinar!

La muerte de Neco, a manos de Nur, acaba con la única esperanza de Civan
Momento destacado

La muerte de Neco, a manos de Nur, acaba con la única esperanza de Civan

Sofía pilla a su padre Armando con Ángela y Estela lo echa de casa
Momento destacado

Sofía pilla a su padre Armando con Ángela y Estela lo echa de casa

Andrés intenta reconquistar a Elsa tras salir de prisión, pero ella se ha casado con Horacio
Momento destacado

Andrés intenta reconquistar a Elsa tras salir de prisión, pero ella se ha casado con Horacio

Andrés es declarado inocente tras descubrirse la mentira de Aurora, pero su salida de prisión no trae el final que esperaba. Cuando por fin se reencuentra con Elsa y le pide que retomen su relación, ella le confiesa que se ha casado con Horacio.

Mercan se preocupa por Ilgaz
Momento destacado

Mercan se preocupa por ver sufrir a Ilgaz tras la muerte de su padre

Ilgaz no deja de culparse por las cosas que hizo mal con su familia ahora que Metin está muerto y su hermano Çinar se ha ido.

Ceylin e Ilgaz discuten mucho por un nuevo caso parecido a la desaparición de Mercan

Ceylin e ilgaz discuten por lo que pasó cuando Mercan desapareció

Los bailes de Nur: así celebra sus jugadas más retorcidas en Leyla

Los bailes de Nur: así celebra sus jugadas más retorcidas en Leyla

Nur queda en libertad gracias a Leyla y exige a Tufan la mitad de todo para firmar el divorcio

Nur queda en libertad gracias a Leyla y exige a Tufan la mitad de todo para firmar el divorcio

Publicidad