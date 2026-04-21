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Delfino dice que Valente lo obligó a deshacerse del hijo de Déborah ¡pero es mentira!

Delfino echa la culpa del error que cometió con el niño a Valente: pero es mentira. ¿Por que habrá tomado la decisión de ir contra su señor ahora?

Delfino miente diciendo que fue Valente quien lo obligó a deshacerse del niño

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Delfino regresa a la hacienda con la excusa de contar la verdad sobre lo que pasó con Gabino. Ahora dice que la persona que le dio la orden de deshacerse del niño fallecido no fue Fernando ¡sino Valente Pérez-Soler! Pero ¡eso es mentira! ¿Qué trama Delfino?

Valente no puede creer lo que está oyendo y la intenta emprender a golpes contra su empleado. Diana, la mujer de Valente, que está presenciando la escena se lleva las manos a la cabeza. Ella cree a Delfino y el empleado se aprovecha de eso.

Hasta Carmen defiende a su marido pensando que Valente quería deshacerse de la criatura para no tener nada que le uniera a Déborah. Pero Valente jamás dio esa orden.

Al final entre todos lo presionan y Delfino huye de nuevo. Pero Victoria está convencida de que su padre no sería capaz de hacer algo así. Siguen pensando que fue Fernando el que dio la terrible orden.

Valente quiere encontrar a Delfino mientras Diana piensa que Déborah no aceptará el matrimonio de Marisol

Así ahora Valente solo quiere encontrar de nuevo a Delfino para que le expliqué qué razones le han llevado a cambiar de opinión y mentir.

Por otra parte, Alejandro convence a Gabino para que dé una oportunidad a Déborah. Intenta explicarle todo el dolor por el que ha pasado después de pensar que su bebé había muerto al nacer, de romperse su relación con Valente y de conocer 25 años después que en realidad su hijo está vivo pero sin saber dónde. ¡Hasta ahora!

Alejandro convence a Gabino para que de una oportunidad a Déborah

Gabino llora. ¿Intentará acercarse a Déborah?

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