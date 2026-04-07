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Déborah tiene un accidente y Valente la rescata

La gente valora el mérito de Valente de atender a Déborah después de lo mucho que les está molestando con su regreso.

Déborah tiene un accidente y Valente la rescata

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Déborah iba conduciendo e intentó atender el teléfono móvil cuando perdió el control del coche y tuvo un accidente.

Unos minutos después pasaron por la misma carretera Valente y sus hombres, y cuando vieron lo ocurrido socorrieron a Déborah. La mujer acaba en el hospital con una herida en la cabeza pero nada grave.

La gente le dice a Valente que otro cualquiera la hubiera dejado ahí, pero él decidió ponerla a salvo a pesar del odio que ella demuestra hacia él después de pensar que es el origen de todos sus problemas. Incluso se plantea si todavía queda algún sentimiento entre ellos dos.

Déborah no creeo que Valente la haya salvado

Además en el hospital se reúnen todos los familiares y Alejandro y Valente tienen un duro enfrentamiento por Victoria, al que además ha salido un nuevo enamorado: uno de los hombres de Valente.

Pero aunque Déborah está fuera de peligro quiere hacer creer a todos que se está muriendo. Con la intención de que consigan llevarle a su hijo ante ella antes de irse del todo de este mundo.

Déborah finge estar grave para ver a su hijo antes de morir

¿Lo conseguirá?

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