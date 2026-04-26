Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Delfino confiesa la verdad: Déborah lo obligó a mentir o mandaría a Carmen a la cárcel

Valente piensa que Delfino huye como un cobarde pero lo que en realidad hacía era proteger a su mujer. ¡Valente lo perdona ahora que sabe toda la verdad!

Me atrevo a amarte - Valente perdona a Delfino al conocer toda la verdad

Publicidad

Nova
Publicado:

Valente va a buscar a Delfino porque sabe que ha decidido irse de la casa. El patrón le culpa de haberle envenado la vida y entonces el hombre empieza a llorar desconsolado. Valente le pregunta por qué le acusó de algo tan infame, de hacerle daño al hijo de Déborah, si incluso le hizo una prueba de ADN a su hijo.

Delfino le dice que siempre lo consideró su hermano y confiesa todo: fue por Carmen, por protegerla. Déborah le amenazó que si no le culpaba a Valente metería en la cárcel a la mujer.

Delfino confiesa la verdad a Valente: Déborah lo obligó a mentir

Delfino entiende que Valente esté furioso con él pero no podía permitir que Carmen fuera ía a la cárcel por algo que hizo él mismo, no ella. El trabajador ha perdido todo: a su hijo, a su mujer y a su amigo. Le da igual que le mate porque cuando se vaya de ahí no va a tener nada. Pero Valente le dice que no hable así, que debió contárselo desde el principio. ¡La única responsable de todo eso es Déborah! Delfino está pagando caro el haberle salvado la vida al hijo de Valente, porque ese fue el origen de todo.

Diana lo está escuchando todo a escondidas así que ahora hay alguien más que lo sabe. Delfino piensa que como la verdad salga a la luz, Carmen terminará en la cárcel. Pero entonces Diana entra en la conversación y dice que no pueden permitir que después de todo el odio y el dolor que sufrió la mejor, termine encerrada.

¿Qué harán? ¿Seguirán con la mentira para proteger a Carmen?

Entonces entre Valente y Diana se produce una mirada de complicidad y el patrón le pide que no se vaya, porque su familia y su trabajo están ahí.

Diana defiende a Valente delante de su padre Dionisio pero no puede decir la verdad porque entonces personas inocentes saldrían perjudicadas.

Diana y Valente se declaran su amor

Diana se arrepiente de haber desconfiado de su marido Valente pero nunca más volverá a hacerlo. Le pide perdón y los dos se unen más todavía. Y demuestran que siguen siendo un matrimonio de verdad.

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

Me atrevo a amarte - Valente perdona a Delfino al conocer toda la verdad

Delfino confiesa la verdad: Déborah lo obligó a mentir o mandaría a Carmen a la cárcel

Ilgaz se pone celoso al conocer al exnovio de Ceylin

Ceylin se reencuentra con Firat, su exnovio policía y despierta los celos de Ilgaz

Gabino se despierta y quiere que su madre Carmen le cuide

Gabino está dispuesto a morir si no puede estar con su madre Carmen

Me atrevo a amarte - Lucrecia consigue quedarse embarazada para decir que el hijo es de Alejandro
Momento destacado

Lucrecia finge estar embarazada para decir que el hijo es de Alejandro

Ceylin encrubre pruebas que acusan a Çinar!
Momento destacado

Kadir muere en la cárcel y la policía detiene a Merdan ¡mientras Ceylin encubre pruebas que acusan a Çinar!

La muerte de Neco, a manos de Nur, acaba con la única esperanza de Civan
Momento destacado

La muerte de Neco, a manos de Nur, acaba con la única esperanza de Civan

Neco estaba dispuesto a todo para salvar a su nieto Civan, incluso arriesgar su libertad. Pero Nur, cegada por la venganza, acaba con su vida.

Sofía pilla a su padre Armando con Ángela y Estela lo echa de casa
Momento destacado

Sofía pilla a su padre Armando con Ángela y Estela lo echa de casa

Sofía presencia el momento que nadie esperaba y deja al descubierto la infidelidad de Armando. La reacción de Estela no se hace esperar: tras años de silencio, decide enfrentarse a su marido y tomar una decisión que lo cambia todo.

Andrés intenta reconquistar a Elsa tras salir de prisión, pero ella se ha casado con Horacio

Andrés intenta reconquistar a Elsa tras salir de prisión, pero ella se ha casado con Horacio

Mercan se preocupa por Ilgaz

Mercan se preocupa por ver sufrir a Ilgaz tras la muerte de su padre

Ceylin e Ilgaz discuten mucho por un nuevo caso parecido a la desaparición de Mercan

Ceylin e ilgaz discuten por lo que pasó cuando Mercan desapareció

Publicidad