Delfino confiesa la verdad: Déborah lo obligó a mentir o mandaría a Carmen a la cárcel

Valente va a buscar a Delfino porque sabe que ha decidido irse de la casa. El patrón le culpa de haberle envenado la vida y entonces el hombre empieza a llorar desconsolado. Valente le pregunta por qué le acusó de algo tan infame, de hacerle daño al hijo de Déborah, si incluso le hizo una prueba de ADN a su hijo.

Delfino le dice que siempre lo consideró su hermano y confiesa todo: fue por Carmen, por protegerla. Déborah le amenazó que si no le culpaba a Valente metería en la cárcel a la mujer.

Delfino entiende que Valente esté furioso con él pero no podía permitir que Carmen fuera ía a la cárcel por algo que hizo él mismo, no ella. El trabajador ha perdido todo: a su hijo, a su mujer y a su amigo. Le da igual que le mate porque cuando se vaya de ahí no va a tener nada. Pero Valente le dice que no hable así, que debió contárselo desde el principio. ¡La única responsable de todo eso es Déborah! Delfino está pagando caro el haberle salvado la vida al hijo de Valente, porque ese fue el origen de todo.

Diana lo está escuchando todo a escondidas así que ahora hay alguien más que lo sabe. Delfino piensa que como la verdad salga a la luz, Carmen terminará en la cárcel. Pero entonces Diana entra en la conversación y dice que no pueden permitir que después de todo el odio y el dolor que sufrió la mejor, termine encerrada.

¿Qué harán? ¿Seguirán con la mentira para proteger a Carmen?

Entonces entre Valente y Diana se produce una mirada de complicidad y el patrón le pide que no se vaya, porque su familia y su trabajo están ahí.

Diana defiende a Valente delante de su padre Dionisio pero no puede decir la verdad porque entonces personas inocentes saldrían perjudicadas.

Diana se arrepiente de haber desconfiado de su marido Valente pero nunca más volverá a hacerlo. Le pide perdón y los dos se unen más todavía. Y demuestran que siguen siendo un matrimonio de verdad.