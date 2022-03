¿Por qué Soner ha abandonado a su hija Deniz tras la muerte de Aylin? Cemile busca respuestas

Deniz es la nieta de Cemile y se encarga de ella. Nada de sabe de Soner, pues desde que Aylin murió, no ha querido saber nada de nadie. No conoce a su hija y no se sabe muy bien dónde está.

Cemile le pregunta a Suleiman por qué Soner no ha querido conocer a su propia hija y por qué desapareció después de la muerte de Aylin. Cemile no puede entender las razones que llevan a un padre a no conocer s u propio hijo. "Uno no puede enfadarse con la vida". Suleiman tiene la respuesta.