"¡Eres una fulana!". Hasefe estalla contra Caroline

Cemile ha tenido que empezar de nuevo después de haber sido despedida de la fábrica por culpa de Kenan. Ahora, está intentando reabrir desde cero la fábrica textil, pero nadie se lo piensa poner fácil.

Por otro lado, Hasefe se ha encontrado a Mustafa por la calle de la mano de la chica que lo cuida y no ha podido evitar detenerse para ver como está su nieto. En ese momento, llega Cemile que, al ver como ha crecido el pequeño, se queda impresionada. Justo cuando Cemile levanta a Mustafa en brazos, aparece Caroline, a la que no le hace ninguna gracia que estén con su hijo, "tú no eres su madre" le dice a Cemile.

Entonces, Hasefe, que siempre ha intentado mantener la calma, estalla contra Caroline y la amenaza con contar un secreto que, en teoría, nadie debería saber... ¿Quieres descubrir cuál es? Entonces, reproduce el vídeo que encabeza esta noticia.