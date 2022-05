Hakan acepta a regañadientes el acuerdo que le propone Caroline

Hakan ha pasado de tenerlo todo a no tener nada. Su padre no le habla, Todos le responsabilizan de la muerte de Ahmed y Berrin no quiere saber nada de él. Se ha convertido en un apestado para todos. Es el momento de Caroline y ella decide jugar sus cartas.

Caroline le ha hecho una propuesta que el pobre Hakan no tiene forma de rechazar. El objetivo final de Caroline es quedarse con la fortuna del padre de Hakan pero para eso debe ser parte de la familia. Hakan está desesperado y no tiene demasiadas alternativas, con lo que no le queda más remedio que aceptar ese malvado plan.