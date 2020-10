'Madre', nuevo episodio de estreno este domingo a las 22.00 horas en Nova

El emotivo relato centrado en Turna y su profesora Zeynep sigue en Atresmedia TV con nuevos conflictos familiares acercándose. Este domingo, en Prime Time a partir de las 22:00h, Nova estrena un nuevo capítulo de la aclamada 'Madre'. Esta ficción turca se consolida con éxito en nuestro territorio como la serie turca más vista de la actualidad, líder de los canales temáticos y la ficción más vista de las temáticas los domingos, y dentro de la pionera apuesta de Atresmedia por descubrir producciones de origen turco en nuestro país.

En el nuevo episodio de 'Madre', Sinan, al tanto de todo lo que ha planeado Cahide, no puede guardarle el secreto más a Zeynep, que ya sospecha que algo está sucediendo. Cahide, sin embargo, no está dispuesta a que su propuesta sea revelada y hará lo imposible por callarle. Sule sigue buscando un nuevo futuro y tendrá la oportunidad de trabajar como cantante en una actuación muy particular. Gönül decide actuar y presionar a Sinan para que hable con Zeynep y le confiese que Turna está viva, a lo que él acepta, pero cuando se sienta cómodo con la situación. Gönül lejos de abandonar a Turna, le ofrece de nuevo ayuda a ella y a su hermano. Todas estas desapariciones hacen sospechar a Zeynep, que no entiende las ausencias de una de sus madres.