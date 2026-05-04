Nur traiciona a Mali y lo arroja a un pozo tras un brutal enfrentamiento

Mali es consciente de que Nur ha acabado con la vida de Neco y decide vengarse de ella. Para sacarla de la mansión de Tufan sin levantar sospechas, le hace creer que ha golpeado a Güzide y que la ha arrojado a un pozo en medio del bosque, sin saber si sigue con vida. Le cuenta que todo ocurrió después de enfrentarse a ella, cuando insistía en que Nur había asesinado a Neco.

Nur cae en la trampa y se adentra con Mali en el bosque. Una vez allí, él la acusa directamente de haber matado a su padre. Ella no lo niega: "Él mató al mío y no te debo explicaciones", responde sin mostrar el más mínimo arrepentimiento.

Mali, completamente fuera de sí, no solo lamenta la muerte de su padre, sino también la pérdida de la única esperanza para su hijo Civan. La sangre de Neco era compatible con la suya y podía haber sido clave para tratar su agresivo linfoma.

Cegado por la rabia, Mali golpea con fuerza a Nur. Sin embargo, ella finge estar gravemente herida para que él se acerque. En ese momento, aprovecha para atacarle con una piedra, asestándole varios golpes en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Después, sin dudarlo, lo arrastra hasta el pozo y lo arroja dentro. ¿Sobrevivirá Mali?