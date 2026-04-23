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Nur queda en libertad gracias a Leyla y exige a Tufan la mitad de todo para firmar el divorcio

Tras salir en libertad gracias a Leyla, Nur sorprende con una petición que lo cambia todo: exige la mitad de la fortuna de Tufan como condición para poner fin a su matrimonio.

Nur queda en libertad gracias a Leyla y exige a Tufan la mitad de todo para firmar el divorcio

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Nur y Mali son detenidos, y Civan quiere que sus padres biológicos paguen por todos los crímenes cometidos. Sin embargo, Leyla no opina lo mismo. Ella solo vela por la seguridad y el bienestar de su marido y, en este momento, Nur y su amante son su única opción para sobrevivir. Si tuvieran un hijo juntos, podrían salvar a Civan.

Así que la chef lo tiene claro: pese a la oposición de su esposo, está dispuesta a luchar para que no acaben entre rejas. "Tú eres mi vida y no puedes abandonarme", le dice la joven a Civan.

Leyla acude a comisaría y se cita con la abogada de Nur para pedirle que libere a su clienta y a Mali. La letrada le promete que hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo.

Leyla está dispuesta a liberar a Nur y Mali

Durante su declaración, Nur insinúa al comisario que la interroga que ella no estranguló a su marido, Hilmi. Según ella, en las imágenes solo se ve a una esposa afligida junto a su marido moribundo y le recuerda que quien atropelló a Hilmi fue Tufan, que además se dio a la fuga sin socorrerlo. La abogada insiste en que se reexamine el vídeo y que, si no es concluyente, deje a su clienta en libertad.

Cuando trasladan a Nur al calabozo, se encuentra con Leyla y, tan desesperada está por salir de allí, que le pide encarecidamente que convenza a Tufan para que se declare culpable de la muerte de Hilmi.

Al final, no hace falta convencer a Tufan de que asuma la culpa, pese a ser inocente, porque la abogada de Nur consigue que quede en libertad al considerar que las imágenes del vídeo no son concluyentes.

Nur niega en su interrogatorio haber estrangulado a Hilmi

Mali regresa al vertedero porque teme las represalias de Tufan y Ferda si vuelve a la mansión familiar. Sin embargo, Nur no quiere renunciar a la buena vida y decide regresar, pese a no ser bien recibida. De hecho, la única que se alegra de su presencia es su hija Ipek.

Tufan quiere hablar a solas con Nur en su despacho y Leyla los acompaña. El exfutbolista es claro con ella: le pide que firme los papeles del divorcio y que, cuando Mali también se divorcie de Ferda, le dé un hermano a Civan para poder tratar su enfermedad.

Nur no tiene problema en firmar, pero primero quiere que su abogada revise las condiciones. No está dispuesta a divorciarse ni a quedarse de nuevo embarazada si no recibe la mitad de todo lo que él tiene. El hijo de Selman estalla al escuchar su petición, pero está atado de pies y manos si no accede. ¿Qué hará al final?

Por su parte, Mali busca refugio en el vertedero y mantiene una conversación privada con su padre, al que le ruega que salve a Civan. Para convencerlo, le promete que hará todo lo posible para que la policía no dé con su paradero y así evitar acabar en la cárcel. Finalmente, consigue convencerlo.

Mali está feliz porque su hijo tiene una posibilidad de salvarse del linfoma que padece. Así que no duda en llamarlo para contarle que Neco es compatible con su sangre. El marido de Leyla se llena de esperanza, y sus abuelos también.¿Podrá Neco salvar la vida a su nieto?

Civan recibe una buena noticia por parte de Mali
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