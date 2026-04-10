Nur intenta volver a su antigua vida de lujo, pero sus planes fracasan y termina regresando al vertedero

Nur está acostumbrada a una vida de comodidades, y vivir en un vertedero no es nada fácil para ella. Pasar hambre, frío y recoger chatarra durante todo el día no es la vida con la que soñaba. Por eso, intenta recuperar su antigua vida y acude a una de las tiendas más exclusivas de la ciudad, donde siempre compraba ropa.

Como no tiene dinero, pide a la dependienta que cargue todas sus compras a la cuenta de Tufan. Sin embargo, termina abandonando el establecimiento con la misma ropa con la que llegó cuando aparece Leyla y le cuenta a la dependienta que su marido la echó de casa sin nada. La amante de Mali vive una situación muy humillante y jura vengarse.

Mientras tanto, la mujer de Civan sigue de cerca a Nur, decidida a que no salga del vertedero bajo ningún concepto.

Desesperada por recuperar su vida de lujos, la madre de Ipek se presenta en casa de Arzu con la intención de convertirse en presidenta honorífica de la fundación benéfica creada por la mujer de Melih junto a otras mujeres de la alta sociedad. Pero su plan vuelve a fracasar cuando aparece Leyla, encargada de la contabilidad de la institución, y no logra el apoyo necesario para ser elegida.

Esta vez, Nur tampoco tiene suerte y se ve obligada a pedirle a Leyla que la lleve de nuevo al vertedero junto a Güzide. La mujer de Tufan le pide que sea más compasiva con ella ahora que está esperando un bebé, pero la joven chef sabe que solo se quedó embarazada para que Tufan no se alejara de su lado.