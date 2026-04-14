Leyla le confiesa a Ipek que es su hermana biológica y que su padre fue asesinado por Nur

Leyla acude al vertedero dispuesta a acabar con Nur, pero todo se complica cuando Ipek aparece de repente para proteger a su madre. La chef, sin darse cuenta, está a punto de disparar y herir a la niña en un momento de máxima tensión.¿Qué habría pasado si Ipek hubiera resultado herida?

La mujer de Civan se lleva a la niña a la mansión familiar, pese a su resistencia. Ipek no quiere abandonar a su madre: la echa de menos y solo estaba allí porque Nur le pidió que llevara su hucha donde había ocultado unas monedas de oro.

Durante el trayecto, la pequeña no deja de llorar. No entiende por qué Leyla ha intentado matar a su madre y, furiosa, se baja del coche. Es entonces cuando la chef le confiesa la verdad: son hermanas biológicasy su verdadero padre es Hilmi.

Ipek no puede creerlo. Le cuesta asumir que Tufan no es su padre y no entiende por qué Hilmi la abandonó. Leyla, sin salida, le revela que Nur lo asesinó, y por eso nunca llegó a conocerlo.

Ya en la mansión, Leyla habla con Tufan y su familia. Les confiesa que ha descubierto que él no mató a su padre, algo que le ha supuesto un gran alivio. También, les relata lo ocurrido en el vertedero y reconoce que fue a casa de Güzide con la intención de acabar con la vida de su suegra, hasta que la aparición de Ipek lo cambió todo.

La niña está completamente en shock tras lo ocurrido y se encierra en su habitación. Afortunadamente, Tufan logra entrar para hablar con ella y le confirma que Leyla es su hermana, pero intenta tranquilizarla: para él, sigue siendo su hija y toda la familia la quiere.

A la mañana siguiente, Civan descubre lo ocurrido con Ipek en el vertedero y estalla una vez más contra Leyla. La noche anterior también discutieron cuando ella descubrió que él le ocultó el vídeo del asesinato de Hilmi por parte de Nur. En esta ocasión, esta enojado con ella porque no entiende por qué ha revelado la verdad a Ipek. "Has arrastrado al barro a una niña inocente", le reprocha.

Leyla no acepta críticas y decide refugiarse en casa de Sema, la mujer que cuidó de ella cuando era pequeña.