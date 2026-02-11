Momento destacado
Civan está dipuesto a dar con el paradero de Leyla y romper su relación con Ceren
El hijo de Tufan localiza la supuesta dirección de Leyla, pero cuando llega allí para verla ya es demasiado tarde: se ha marchado muy lejos. Con Leyla viva, Civan tiene claro que ya no quiere seguir con su novia Ceren.
Civan, ahora que sabe que Leyla está viva, solo tiene un objetivo: encontrarla. Para ello visita a Güzide, quien le facilita la misma dirección que ya había dado a Nur y Mali: la casa de la amiga de la infancia de Leyla, una mujer con dos hijos pequeños y un pasado complicado.
Decidido a verla, el hijo de Tufan pide a Ela que lo acompañe. De camino, ambos ensayan el reencuentro. Ela se mete en el papel de Leyla y Civan en el de Cino. El joven le confiesa que, de haber sabido que seguía con vida, jamás habría dejado de buscarla… y el momento termina con ambos agarrándose de la mano.
Civan sueña con una Leyla soltera que correrá a sus brazos, pero Ela intenta que sea más realista y le hace ver que podría estar casada e incluso tener hijos. "Me da igual que esté casada, quiero verla", le asegura emocionado.
Sin embargo, cuando llegan a la casa, Leyla ya no está. Esa misma mañana, Mali se la ha llevado junto a sus hijos a otra ciudad: Bursa. Una vecina confirma que se marcharon con maletas.
En privado, la vecina reconoce a Ela y sabe que estuvo allí la noche anterior, aunque ella lo niegue. Aun así, disimula ante Civan y le hace creer que el coche que recogió a la supuesta Leyla tenía matrícula de Bursa. ¿Seguirá Civan tras la pista de su gran amor?
De regreso a casa, Civan toma otra decisión importante: comunica a su padre, Tufan, que ya no quiere seguir con Ceren. Le pide discreción hasta poder hablar con su madre Nur y contarle sus verdaderas intenciones.
