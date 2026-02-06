Leyla

Civan y Ela se dejan llevar por sus sentimientos y se dan su primer beso

Por mucho que lo intente, Civan no puede dejar de pensar en Ela y así se lo cuenta a sus amigos de la infancia. Sus amigos le recuerdan que está comprometido con Ceren y él es consciente de ello. Por esa razón, les dice que no está dispuesto a arruinar su historia de amor con su novia. "No cruzaré esa línea, le ha dado mi palabra a Ceren", les confiesa.

Aunque admite que Ela es una joven muy guapa y que, cuando la conoció, le impresionó por su gran parecido con Leyla.

Civan admite que está interesado por Ela

Civan no lo sabe, pero Ela tiene una sorpresa para él. El hijo de Nur le contó que cuando era pequeño tomaba un refresco que ya no fabrican y le reveló que le encantaría poder volver a disfrutar de su sabor.

La chef le lleva a una tienda, ahora ya cerrada, donde hace ya un tiempo se elaboraban refrescos. El propósito de Leyla es dar con la fórmula de la bebida que tomaba Civan cuando era pequeño. Él no lo sabe, pero para Ela también fue su refresco favorito cuando estaba en el vertedero con él.

Con empeño y esfuerzo, la joven, que trabaja como cocinera en la casa de Nur, da con el refresco que volvía loco a Civan, compuesto de varios ingredientes como la menta y el limón. Él está feliz porque le traen muchos recuerdos de su pasado junto a Leyla, a quien echa mucho de menos.

Ela y Civan reviven un recuerdo de su infancia

Una vez embotellado y enfriado el refresco, se van a la playa para tomárselo. Subidos sobre el coche, como cuando eran unos niños, se lo toman y no pueden ser más felices. Al final, como la atracción entre ellos es más que evidente, se acaban dando su primer beso. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora entre ellos? ¿Cihan acabará rompiendo con Ceren?

