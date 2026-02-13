Leyla

Civan y Ela cruzan la línea: el joven se deja llevar por lo que siente por la chef antes de romper con Ceren

La atracción entre Civan y Ela es cada vez más evidente. Él la invita a entrar en su habitación y ella acepta. El hijo de Nur tiene claro que su relación con Ceren debe terminar.

Ela se acerca a la habitación de Civan para contarle que ha hablado con Ceren y que la ha visto muy triste. El joven lleva días mostrándose distante con su prometida y la hija de Melih teme que pueda haber otra mujer en su vida. La chef le pide al hijo de Nur que no la abandone. "Está muy triste, no la dejes", le ruega.

Pero Civan no puede ocultar lo que siente por Ela y se lo confiesa. Ella cree que entre ellos solo existe una conexión especial, pero para él hay algo mucho más profundo y, dejándose llevar por sus sentimientos, termina besándola.

Ela es consciente de que iniciar una relación con Civan complicaría enormemente su situación: trabaja para su madre y, si alguien los viera juntos, jamás aceptaría su romance, especialmente porque él está comprometido con Ceren.

Aun así, Civan no quiere reprimir lo que siente por ella y la invita a su habitación.

Ela le pide a Civan que se sincere con Ceren

Más tarde, salen a pasear y Ela le pide que sea sincero con Ceren antes de hacerle más daño. Civan promete hacerlo y confesar a su familia que se suspende la boda. Entonces, el hijo de Tufan le pide un último favor: cogerla de la mano y olvidar por un momento que alguien pueda verlos.

