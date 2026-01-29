Leyla

Leyla regresa convertida en Ela… y el pasado vuelve a cruzarse en su camino

Años más tarde, Leyla se convierte en una prestigiosa chef bajo una nueva identidad. Pero el destino le tiene preparada una prueba definitiva: el reencuentro con Cino, ahora llamado Civan, y con Nur, la mujer que destruyó su infancia.

Los años pasan y Leyla logra escapar de su cautiverio. Con esfuerzo, talento y determinación, se convierte en una chef de renombre en un hotel de lujo, admirada por su creatividad y su fortaleza.

Para pasar desapercibida, cambia de identidad y comienza a llamarse Ela. Durante un baño en la piscina del hotel coincide con un joven llamado Civan, que resulta ser Cino, su amigo de la infancia. Él también consiguió huir de su pasado para empezar de cero, aunque su camino fue más fácil tras ser adoptado por el famoso futbolista Tufan y Nur.

El pasado regresa a la vida de Leyla

Civan se sienta en el restaurante del hotel donde trabaja Ela con la excusa de degustar sus platos y volver a verla. La joven se sorprende al descubrir que está acompañado por su novia, Ceren, y no puede evitar sentirse celosa.

Ela despierta el interés de Civan

La mayor conmoción llega cuando una clienta inesperada entra en el restaurante: Nur, la mujer que arruinó su infancia y provocó la muerte de su padre. Nur se reúne con una periodista para conceder una entrevista en la que se presenta como una víctima, habla de una infancia marcada por el hambre y presume de su amor por Tufan. Leyla no puede contener las lágrimas.

Decidida a enfrentarse a ella, se presenta como la chef del restaurante y le sirve como plato principal una comida que sabe que detesta. "Si no queda satisfecha, dejaré mi trabajo", afirma con firmeza. Nur lo prueba, pero no puede evitar tener arcadas.

Más tarde, Ela vuelve a coincidir con Civan cuando Mali acude a la mansión para hablar con Nur. Al subir a la planta superior, lo ve desnudo de cintura para arriba y descubre que tiene una cicatriz en su espalda idéntica a la de su amigo de la infancia, Cino.

Ela ve desnudo de cintura para arriba a Civan y descubre que tiene una cicatriz en su espalda idéntica a la de su amigo de la infancia, Cino.

