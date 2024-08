El serio dilema al que se enfrenta Günes, la hermana pequeña de Azra

En medio de la presión que supone ser un Cevher, Günes es la más pequeña de las hermana y la más sencilla e inocente de todas ellas. No ha seguido los pasos de sus hermanas y su madre y vive alejada del mundo de la abogacía. regente un pequeño local donde se sirven cafés y pequeños bollos y su vida es sencilla y feliz. Sin embargo, las cosas comienza a complicársele a la buena de Günes.

Durante una charla con su novio Yalin, Günes descubre sus planes para esta noche. Hoy no sólo es el cumpleaños de su madre Çolpan, también es su aniversario de novios y Yalin parece que tiene la intención de pedirle matrimonio. Mientras él hablaba con su madre por teléfono, Günes ha ido a recogerle la cartera que se la había caído y ha descubierto en su interior un anillo de pedida. Cuando lo ha visto se ha quedado de piedra y ha llamado a sus dos hermanas.

Azra y Sanem se presentan en la cafetería para interesarse por lo que su hermana les tiene que contar. Ella no sabe qué hacer porque, aunque quiere a Yalin pues son novios desde hace tiempo, no tiene claro si se quiere casar con él en este momento. Sus hermanas no terminan de solucionarle el dilema. La conversación termina abruptamente cuando su madre hace acto de aparición en la tienda.