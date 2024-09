Yildirim recibe el perdón de Azra cuando sufre un trágico accidente que cambia el futuro de la abogada

La decepción es total entre Azra y Yildirim. Yildirim se encontraba entre la espada y la pared; por un lado le debía la vida a Boran y este reclamó el favor, por otro lado Yildirim sabía de las consecuencias de su acción si Azra se enteraba. No tenía buena salida y todo acabó mal.

Es el momento de decirse adiós. Yildirim asume su error, pero antes quiere que Azra reconozca que también se equivocó cuando se casó con Sergen sabiendo que no le quería y que Yildirim era su gran amor. La conversación entre ambos es definitiva y ya no hay vuelta atrás. Son demasiados los errores que ambos han cometido durante este tiempo y no hay posibilidad de arreglarlos, así que Yildirim toma la decisión de regresar a Ankara para siempre.

Azra está desolada. Ha tomado la decisión correcta, pero en el fondo de su corazón sigue queriendo a Yildirim. Çolpan interviene para intentar que su hija se sienta mejor. Ella valora la posibilidad de darle una nueva oportunidad, pero Çolpan no se lo permite. Asegura que es el momento de pasar página para siempre.

Pero el amor siempre vence y, después de unas horas, Azra llama a Yildirim para perdonarle y pedirle que se den una nueva oportunidad. Él conduce camino hacia Ankara cuando recibe la llamada de Azra. Está emocionado, tendrá una nueva oportunidad junto a su gran amor, al final le ha perdonado. Pero Yildirim nunca llegará a casa de vuelta. Un accidente acaba con su coche en la cuneta y el abogado muere.