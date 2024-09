Azra advierte a su hija Miray sobre el peligro que representa la amante de su padre Sergen

Eren y Sergen se las prometían muy felices antes de que su aventura extramatrimonial saliera a la luz. Unos hackers piratearon los datos de una conocida web de citas en el país e hicieron públicos los datos que allí figuraban; entre todos esos nombres estaba el de Sergen, marido de Azra Çevher cuya reputación quedó por los suelos.

El mundo de Sergen se vino abajo completamente. La revelación de su aventura le ha situado en una difícil situación y su mujer Azra ha solicitado el divorcio. Para Sergen esto es un completo desastre, pues lo que menos quiere es perder a su familia. De las pocas salidas que Sergen tiene, es romper con Eren, su amante. No sabe muy bien cómo hacerlo, pero tiene claro que si quiere mantener a su familia, debe romper con ella. Pero no va a ser una tarea nada sencilla. Eren es una mujer muy posesiva y con algunos problemas mentales. No está dispuesta a perder a Sergen y hará todo lo posible para evitarlo.

Una de sus armas es acercarse a los hijos de Azra y Sergen para manipularlos y utilizarlos como chantaje. Nadie en la familia lo sabía, pero han descubierto que Miray, la hija mayor, ha estado viendo a Eren y contándole secretos familiares, ya que Eren se ha hecho pasar por psicóloga para ayudar a la pequeña. Cuando Azra y Sergen lo descubren, advierten a su hija del peligro que supone acercarse a esta mujer.