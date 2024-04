El joven Ishmet nunca olvidará su noche de bodas gracias a su reciente esposa

Ishmet está profundamente enamorado de Aysel, ambos se van a casar y él no ve el momento de estar a solas con su espectacular mujer. La fiesta ha sido una gran celebración, pero ha llegado el momento de ir al hotel a tener un poco de intimidad. Lo que Ishmet no sabe es que su reciente mujer no sólo no se llama Aysel, sino que es una estafadora profesional que le va a dejar sin blanca a la primera oportunidad. Ya lo tiene todo planeado.

Aysel en el fondo se llama Nehir Aksu y es una joven buscavidas que se dedica a captar a jóvenes incautos a través de aplicaciones de citas, para enamorarlos, casarse con ellos y después robarles todo lo que tienen. Está compinchada con Zerrin, que en las estafas se hace pasar por su madre. Ahora en la habitación del hotel, Nehir hace lo que se le da tan bien. El joven Ishmet la espera para pasar la mejor noche de su vida, pero eso no ocurrirá. Se ha quedado profundamente dormido después de que Nehir le pusiera un somnífero en la copa. Cuando despierte no sólo tendrá un fuerte dolor de cabeza, sino que le habrán robado y se le habrá quedado cara de tonto.

Nehir lo hace con una soltura y confianza propias de quien está muy acostumbrado a hacerlo.