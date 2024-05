La inesperada muerte de Hakan precipita los planes de una nueva Nehir

Nehir no era feliz junto a Hakan. Se casó con él tras la sentencia a 25 años de cárcel de Nazim y porque le ofrecía una protección y seguridad que no iba a tener al conocer que estaba embarazada. Hakan adoptó al hijo de Nehir como suyo y la colmó de riquezas, pero Nehir vivía en una jaula de oro. Cuando se produce la salida de Nazim de la cárcel, Nehir descubre que sigue enamorada de él, pero la persona que se presenta a ella tras la prisión ya no es la misma.

Nazim es ahora un tipo duro, y vengativo. No perdona a Nehir haberle abandonado a su suerte en la prisión y la ha borrado de su mente. Ella sabe que todavía siente algo, pero tras su compromiso con Bahar y sus continuos desprecios, Nehir se da cuenta de que ya no queda nada del Nazim que conoció. Ahora debe olvidarle y refugiarse en su hijo y en un matrimonio sin pasión y con miedo, pues Hakan la amenaza con quitarle al niño si le deja. Pero las cosas cambian de un momento a otro cuando Hakan sufre un infarto repentino y muere en el hospital. De la noche a la mañana Nehir ha quedado liberada y ahora es la dueña del imperio que su marido poseía. Es el momento de dar un paso al frente y cobrarse la venganza de aquellos que la despreciaron, incluido Nazim.

Ya en el mismo entierro de su marido, Nehir se muestra fría y distante y en cuanto termina la ceremonia se aparta a un lado y habla con Tarik para hacerle partícipe de sus nuevos planes. Nehir le propone casarse, sabe que Tarik sigue enamorado de ella y quiere utilizarlo para su propio interés. No le perdona a Nazim haberla humillado públicamente y despreciado. Así que es su momento de tomarse venganza.