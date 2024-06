Bahar descubre a un sorprendente aliado en su lucha contra Nehir

Bahar no está viviendo su mejor momento. La guerra que mantiene con Nehir por el amor de Nazim la tiene agotada. Además ha recibido una mala noticia y es que su embarazo no podrá llegar a fin debido a que se trata de un embarazo ectópico, aunque Bahar todavía no se lo ha contado a Nazim.

Todos son malas noticias cuando alguien llama a su puerta. Se trata de Azra y es una joven a la que ya conoció someramente en el funeral de su madre. Azra tiene algo importante que contarle y, ahora que ya ha pasado algún tiempo desde la muerte de Zoulya, ha considerado oportuno decirlo. Asegura que es su hermana. Bahar no da crédito a lo que escucha.

Según Azra, la madre de Bahar sabía que su padre había tenido una aventura extra matrimonial y de ahí nació Azra. Zoulya le impidió a su marido reconocer a esa nueva niña y cuando él murió envió a la niña con una familia a Izmit. La madre de Bahar se encargó de darle dinero a esa familia y mantener a la niña alejada de todo. Bahar se niega a asumir la verdad, ya que su madre tenía una fundación que ayudaba a los niños, pero Azra lo tiene muy claro. Ahora que Zoulya ha muerto, es el momento de conocer a su verdadera hermana.

Bahar necesita tiempo para procesarlo todo, pero Azra enseguida se da cuenta de las posibilidades de sacar algo de su nueva hermana y convence a Bahar para que la deje quedarse en la casa en la que antes vívía su madre, junto a Nehir. Azra se convertirá en los oídos y los ojos de Bahar en casa de su mayor enemiga.