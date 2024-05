Bahar saca a relucir los trapos sucios del pasado de Hakan y Nehir descubre el gran engaño

Hace cinco años la vida cambió para todos en la presa. Nazim terminó en prisión acusado de un crimen que no había cometido y Nehir terminó casándose con Hakan, el hombre que estaba en deuda con Nazin tras haberle salvado la vida en prisión. Cuando Nehir acudió al médico al sentirse cansada y con náuseas, descubrió que estaba embarazada de Nazim. Lo primero que pensó es acudir a prisión para contárselo pero Zerrin primero y Hakan después la convencieron para que no lo hiciera, pues la condena que pesaba sobre Nazim era muy larga y sólo le iba a ocasionar más dolor y pena. Hakan no sólo se terminó casando con ella, sino que adoptó al pequeño Mert como si fuera su propio hijo. Ahora utiliza al niño para chantajear a su esposa.

La salida de Nazim de la cárcel ha provocado un verdadero terremoto en todos, pues nadie esperaba que quedara en libertad. Nazim ahora es un hombre muy diferente, con un corazón de hierro, millonario y profundamente enamorado de Bahar, la hermana abogada de Hakan. Los planes de Nazim pasan por casarse con Bahar, pero la familia de ella se opone frontalmente. Su madre porque no considera a Nazim un tipo de fiar y Hakan porque sabe que algo está tramando.

Bahar no entiende nada. No sabe por qué su familia se opone de manera tan radical y todo acaba en una gran discusión en la que sale a relucir los trapos sucios del pasado. Bahar acusa a su hermano de estar detrás de la prisión de Nazim, al manipular las pruebas que el llevaron a prisión y ella se lamenta de no haber tenido el valor de confesárselo antes. Nehir, que nada sabía del tema, se queda petrificada al descubrir que todo fue una trampa para librarse de Nazim y lo que es peor, ella tampoco le creyó.