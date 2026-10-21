Descubre todo sobre La madrastra: Marcia sale de la cárcel para reclamar lo que es suyo

La madrastra es una historia de amor, traición y justicia en la piel de una mujer que lo perdió todo sin razones ni pruebas.

La trama gira en torno a descubrir quién asesinó a Nicolás Escalante. Pero a Marcia le importa más la búsqueda de la verdad por encima de la venganza. Aunque la madre de Hugo, Lucía y Rafael regresa decidida a hacer justicia, su mayor motivación no es vengarse, sino demostrar su inocencia, descubrir al verdadero asesino y reconstruir el vínculo con sus hijos.

Han pasado veinte años desde que entró en prisión por un crimen que no cometió, por lo que limpiar su nombre es el eje central de la historia.

Pero hay un amplio abanico de sospechosos. Desde el primer capítulo, varios personajes tienen motivos para haber asesinado a Nicolás.

Nicolás Escalante era un administrador de la empresa de Esteban Lombardo, esposo de Marcia, y amigo cercano de la familia. Descubrió un importante fraude financiero y, antes de poder revelar la verdad, fue asesinado. Su muerte desencadena toda la historia.

Ahora que Marcia es de nuevo libre se enfrenta a la paradoja de ser la madrastra de sus propios. Estos creen que murió y la ven como una intrusa cuando reaparece, generando un intenso conflicto emocional.

La madrastra | Nova

Además del romance, aborda el perdón, la traición, la maternidad, la confianza y las consecuencias de las mentiras, dando profundidad a los personajes.

Cada personaje oculta algo y las alianzas cambian continuamente, manteniendo la tensión en cada episodio.

Tras la injusta condena de 20 años, Marcia Cisneros obtiene la libertad anticipada y regresa para reclamar lo que le fue arrebatado. Marcia Cisneros perdió a su familia porque su esposo, Esteban Lombardo, la consideró culpable y la acusó también de haberle sido infiel.

Para descubrir quién asesinó realmente a Nicolás deberá enfrentarse a los secretos de quienes estuvieron presentes el día del crimen y desenmascarar al verdadero culpable.